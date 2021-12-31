Лидер Ювентуса Криштиану Роналду не намерен повесить бутсы на гвоздь в ближайшее время.

"Я чувствую себя хорошо. Сейчас хороший момент в моей жизни. Я надеюсь, что смогу играть еще много-много лет. Но никогда нельзя сказать наверняка. Я все еще достаточно мотивирован, а все остальное не так важно.

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Когда я общаюсь с молодежью, то всегда повторяю: "Наслаждайтесь этим моментом, поскольку вы не знаете, что случится завтра". Ведь что-то может произойти даже с вашей семьей.

Я смотрю в будущее и вижу, что оно очень яркое. Этому я рад. Я выиграю титулы с каждой командой, но победа на чемпионате мира – это мечта", – цитирует Роналду AP.

В нынешнем сезоне Серии А 35-летний португалец провел 10 матчей, в которых отметился 12-ю голами.

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