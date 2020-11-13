Звезда Юве Криштиану Роналду отреагировал на слухи о своем потенциальном трансфере.

Криштиану Роналду не намерен прощаться с Ювентусом до завершения действующего контракта, сообщает As.

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Недавно СМИ взорвала информация, что Юве якобы рассматривает варианты с возможной продажей игрока, в том числе в списке кандидатов называли Манчестер Юнайтед. Действующее соглашение между 35-летним португальцем и туринцами рассчитано до лета 2022-го.

В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел 4 матча, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

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