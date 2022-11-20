Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду снова является помощником для Фернанду Сантуша и его тренерского штаба.

37-летний нападающий пропускал победный спарринг против Нигерии (4:0), состоявшийся 17 ноября, из-за гастрита. Криштиану уже оправился от проблемы.

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Как сообщает Globo , по прибытии в Катар для участия на Мундиале звезда уже провел первую тренировку с командой. Все доступные игроки готовятся к стартовому матчу против Ганы, который состоится в четверг, 24 ноября.

Другими соперниками сборной Португалии на ЧМ-2022 будут Уругвай и Южная Корея.

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