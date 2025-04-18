Аль-Наср проиграл Аль-Кадисии (1:2) в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 28-й тур

Аль-Кадисия – Аль-Наср – 2:1

Голы: Аль-Аммар, 35, Обамеянг, 87 – Мане, 84

Четыре неудачных матча отбросили Аль-Кадисию аж на пятую строчку. Встреча с Аль-Насром была шансом вернуться в борьбу за попадание в топ-3.

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Первый тайм между командами был довольно равным, но хозяева имели более острые моменты, чем соперник. Аль-Аммар на 35 минуте открыл счет из пределов вратарской зоны, замкнув передачу от партнера. После перерыва Аль-Наср имел огромное преимущество во владении. Удалось отыграться лишь благодаря голу Мане на исходе основного времени. Радость команды Криштиану Роналду, который был почти незаметным во время игры, длилась не долго. Обамеянг, экс-звезда Арсенала и Барселоны, получил классную передачу от партнера и грудью переправил мяч в ворота.

Аль-Наср остался на третьем месте с 57 баллами, но конкуренты теперь на расстоянии двух очков. Аль-Кадисия имеет 55 пунктов.