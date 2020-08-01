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Роналду окончательно потерял шансы на "Золотую бутсу-2020" – Иммобиле стал лучшим бомбардиром Европы

16:52 - Читати українською
Роналду окончательно потерял шансы на "Золотую бутсу-2020" – Иммобиле стал лучшим бомбардиром Европы
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду вышел из борьбы за одну из самых престижных индивидуальных наград в европейском футболе.

 

Звездный португалец не попал в заявку на матч 38-го тура Серии А против Ромы, сообщает официальный твиттер клуба.

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Это лишило Роналду последних надежд на завоевание "Золотой бутсы" в этом году. В данный момент в активе нападающего 31 мяч в чемпионате. В списке номинантов его опережают форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски (34 гола) и лидер римского Лацио Чиро Иммобиле (35 мячей). Последний еще может улучшить свой показатель, ведь его Лацио сыграет против Наполи. Впрочем, награда от Иммобиле никуда не денется, поскольку его конкуренты уже завершили текущий сезон.

За свою карьеру Криштиану Роналду 4 раза выигрывал "Золотую бутсу". В последний раз приз достался португальскому форварду в 2015 году.

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