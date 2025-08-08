Контрольный матч

Аль-Наср – Риу Аве – 4:0

Голы: Симакан, 16, Роналду, 44, 64, 68

Криштиану Роналду и Жоау Феликс вышли в стартовом составе Аль-Насра на контрольный матч с Риу Аве, однако отличиться удалось только одному из них. В то же время Феликс раздавал в этот вечер ассисты. На 16-й минуте счет открыл Симакан, который замкнул головой навес Жоау Феликса.

После этого забивал уже только Роналду. Перед перерывом КР7 забил с передачи Феликса, а во втором тайме позволил Садье Мане исполнить пенальти. Экс-форвард Ливерпуля не смог переиграть вратаря соперника, и атака продолжилась. В конце концов Роналду получил навес с правого фланга – и головой отправил мяч в сетку.

На 68-й минуте Аль-Наср заработал очередной пенальти, и Мане хотел снова подойти к мячу. Но главный тренер Жорже Жезус настоял на том, чтобы пенальти исполнил Криштиану – и он не ошибся.

| Second goal for AlNassr!

Scored by Cristiano Ronaldo

44’ | ️

pic.twitter.com/0Myev3qBRI — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 7, 2025