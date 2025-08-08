Роналду оформил хет-трик в товарищеском матче – Аль-Наср пострадал из-за его альтруизма
В четверг, 7 августа, Аль-Наср разбил Риу Аве со счетом 4:0. Читайте подробности на "Футбол 24".
Контрольный матч
Аль-Наср – Риу Аве – 4:0
Голы: Симакан, 16, Роналду, 44, 64, 68
Криштиану Роналду и Жоау Феликс вышли в стартовом составе Аль-Насра на контрольный матч с Риу Аве, однако отличиться удалось только одному из них. В то же время Феликс раздавал в этот вечер ассисты. На 16-й минуте счет открыл Симакан, который замкнул головой навес Жоау Феликса.
После этого забивал уже только Роналду. Перед перерывом КР7 забил с передачи Феликса, а во втором тайме позволил Садье Мане исполнить пенальти. Экс-форвард Ливерпуля не смог переиграть вратаря соперника, и атака продолжилась. В конце концов Роналду получил навес с правого фланга – и головой отправил мяч в сетку.
На 68-й минуте Аль-Наср заработал очередной пенальти, и Мане хотел снова подойти к мячу. Но главный тренер Жорже Жезус настоял на том, чтобы пенальти исполнил Криштиану – и он не ошибся.