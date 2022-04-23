На 34-й минуте португалец забил мяч, ставший для него сотым в рамках АПЛ.

Роналду впервые показал новорожденную дочь и поблагодарил за поддержку после смерти сына

Такая отметка покорялась только трем игрокам Манчестер Юнайтед – Уэйну Руни (в общей сложности 183 гола), Райану Гиггзу (109) и Полу Скоулзу (107). У Роналду есть все шансы вырваться на вторую строчку списка бомбардиров, если он останется с "красными дьяволами" на следующий сезон. В текущем розыгрыше АПЛ ветеран уже наколотил 16 голов.

Отдельно следует отметить празднование Роналду. Легенда подвел одну руку к небесам, уважив своего сына, умершего вскоре после рождения.

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