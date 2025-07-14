Всего несколько месяцев назад Жезуш был уволен Аль-Хилялем, а теперь возглавил конкурента "бело-синих" в лице Аль-Насра. Об этом информируют соцсети клуба, не разглашая условия сделки.

Роналду пропустит много матчей Аль-Насра в следующем сезоне – известна причина

Таким образом, Криштиану Роналду добился своего: по данным ряда СМИ, он активно поддерживал переход своего соотечественника. Недавно Роналду подписал новый двухлетний контракт с Аль-Насром и получил значительное влияние на техническую политику клуба.

В прошлом сезоне "желто-синими" руководил Стефано Пиоли.