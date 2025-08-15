Аль-Наср на своем официальном сайте объявил о подписании Кингсли Комана. Игрок поставил подпись под трехлетним соглашением. Ранее журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщал, что трансфер обойдется в 35 млн евро с учетом бонусов.

Зарплата Комана в Аль-Насри составляет 20-25 млн евро за сезон. В новой команде француз будет играть под 21-м номером.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду договорился с боссами клуба о том, что будет иметь больше влияния в вопросах подбора игроков. Он также сыграл ключевую роль в приходе наставника Жорже Жезуша.