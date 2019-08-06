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Роналду одобряет трансфер Икарди в Ювентус

16:16 61 Читати українською
Роналду одобряет трансфер Икарди в Ювентус
Криштиану Роналду и Мауро Икарди / соцсети

Форвард Ювентуса положительно относится к возможному переходу Мауро Икарди в туринскую команду.

Криштиану Роналду хотел бы видеть в Ювентусе форварда Интера Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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