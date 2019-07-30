Роналду оценил возможность возвращения Неймара в Барселону

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду попытался предсказать будущее нападающего ПСЖ Неймара.

"Вижу ли я Неймара в Барселоне? Не знаю. Это отличный футболист, у нас с ним прекрасные отношения. О нем сейчас много пишут, называют разные клубы.

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Но я думаю, что он останется в ПСЖ", – цитирует Роналду Marca.

Напомним, Неймар ранее заявил руководству действующего чемпиона Франции, хочет сменить клуб. Главным претендентом на форварда называют Барселону.

27-летний бразилец сейчас находится в Китае вместе с ПСЖ, но не участвует в спаррингах. В клубе это объясняют восстановлением Неймара после травмы.

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