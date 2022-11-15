"Мы никогда не ходим вместе ужинать. Слышать, как тебя критикуют бывшие одноклубники, когда они видят только одну точку зрения, очень трудно. Критиковать легко. Не знаю, нужно ли критиковать, когда работаешь на телевидении, чтобы стать более известным. Я действительно этого не понимаю... Думаю, что они используют эту ситуацию, потому что они не глупы.

Роналду вылил новую порцию критики на Манчестер Юнайтед – на этот раз досталось владельцам клуба

Это было год назад или пол года назад. Здесь, у меня дома, Руни был со своими детьми и пригласил Криштиану-младшего к себе домой поиграть в футбол. В самом деле не понимаю таких людей. Они хотят быть на первой полосе газет или в новостях. Они хотят получить новые рабочие места или что-то еще. Это не мои друзья, это коллеги. Мы играем вместе, мы не тусуемся вместе и никогда не ужинаем вместе.

Кин и Фердинанд? Я был с ними в раздевалке. Они также являются частью моего пути в футболе и многое значат для меня. Как я уже не раз говорил, Рой Кин был для меня лучшим капитаном. Рио Фердинанд мне очень помог. Он был моим соседом. Они очень хорошие ребята. Не только потому, что обо мне хорошо отзываются, но и потому, что они были со мной в раздевалке. Они футболисты. Они знают, как думают и ведут себя игроки", – цитирует Роналд.у The Sun.