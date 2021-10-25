Звезда МЮ Криштиану Роналду призвал своих партнеров не опускать руки после поражения от Ливерпуля (0:5).

"Иногда мы получаем не тот результат, за который боремся. Иногда счет на табло не тот, которого мы хотели. Мы отвечаем за это, только мы, больше винить некого.

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Наши замечательные болельщики в очередной раз нас поддержали. Они заслуживают лучшего, гораздо лучшего, и мы должны сделать это. Время пришло!" – написал Роналду в Instagram.

Стоит отметить, что за последние 4 матча АПЛ команда Сульшера завоевала лишь один зачетный балл и располагается на 7-й строчке турнирной таблицы.

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