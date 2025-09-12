Криштиану Роналду снова стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Как сообщает The Sun, 40-летний португалец в 2024 году заработал 260 миллионов евро, почти вдвое больше своего многолетнего конкурента Лионеля Месси.

Второе место в списке занял гольфист Джон Рам, чей годовой доход составил 218 миллионов евро. Месси оказался лишь на третьей позиции со 135 миллионами евро. В топ-10 также вошли Килиан Мбаппе (6-е место, 96,05 миллиона евро), Неймар (7-е, 94,31 миллиона евро), Карим Бензема (8-е, 92,56 миллиона евро), а также звезды НБА Леброн Джеймс (4-е, 111,95 миллиона евро) и Стеф Карри (9-е, 88,95 миллиона евро). Рейтинг учитывает не только зарплаты и призовые, но и доходы от контрактов и рекламных соглашений.

Отмечается, что Месси зарабатывает вне поля больше, чем на нем, благодаря своей глобальной узнаваемости. Однако даже это не позволило ему приблизиться к впечатляющей сумме Роналду. Для португальца это уже второе подряд признание самым богатым спортсменом – в 2023 году он также возглавлял рейтинг.

