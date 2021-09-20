Криштиану Роналду потерял 288 тысяч евро из-за мошеннических действий, сообщает издание Cuatro.

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Работница турагенства, имея доступ к банковской карте португальца, заказала на имя Кришитану около 200 фиктивных поездок (2007-2010 годы), чтобы завладеть его деньгами. В 2017-м женщину осудили и назначили лишение свободы условно. Также она продолжает выплачивать убытки звездному форварду.

От руки мошенницы также пострадал агент Роналду Жорже Мендеш.

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