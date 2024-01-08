"Роналду обладает способностью всегда реагировать": Каштру рассказал, что помогает Криштиану преодолевать разочарования
Главный тренер Аль-Насра Луиш Каштру высказался о главной звезде команды – Криштиану Роналду.
"Я вижу игрока со многими навыками, и не скажу, лучше он или хуже, чем был в прошлом. Кроме его безоговорочных футбольных добродетелей, Роналду очень великодушен и внимателен к окружающим.
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Он испытывает непреодолимое желание побеждать во всем. Амбициозность – его ежедневное состояние. Она помогает ему преодолевать препятствия и разочарования. В этом часть его силы. Криштиану легко преодолевает тяжелые периоды. Благодаря своим умственным и физическим навыкам и прекрасному пониманию футбола он обладает естественной способностью всегда реагировать", – цитирует Каштру O Jogo.
Напомним, португальский форвард перебрался в аравийский клуб год назад. За это время Роналду успел провести в составе Аль-Насра 44 матча, в которых забил 38 голов и отдал 13 результативных передач.
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