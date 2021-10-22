"Думал ли я о завершении международной карьеры, чтобы дольше выступать на клубном уровне? Но зачем? Я думаю, время еще не пришло. Дело не в том, чего хотят люди, а в том, чего хочу я.

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Когда я почувствую, что больше не могу бежать, идти в обводку, бить по воротам, если моя мощь испарится... Но это все у меня до сих пор есть, поэтому я хочу продолжать, ведь я все еще мотивирован. Хочу выйти на еще более высокий уровень", – поделился Роналду в комментарии Sky Sports.

Отметим, что Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории в матчах за национальную команду – Роналду наколотил за сборную Португалии 115 голов.

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