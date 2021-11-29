"Сегодняшний результат объясняет заявления Паскаля Ферре на прошлой неделе, когда он сказал , что я признался ему, что моя единственная цель – завершить карьеру с большим количеством "Золотых мячей", чем у Месси. Паскаль Ферре солгал, он использовал мое им чтобы продвигать себя и продвигать издание, в котором он работает.

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Недопустимо, чтобы человек, ответственный за вручение такой престижной награды, мог врать так, проявляя полное неуважение к тому, кто всегда уважал France Football и "Золотой мяч". И сегодня он снова соврал, оправдывая мое отсутствие на гала-концерте якобы карантином, на который нет никаких причин. Я всегда хочу приветствовать тех, кто побеждает благодаря спортивному мастерству и честной игре, которыми я руководствовался с самого начала. Я это делаю, потому что я никогда не выступаю против кого-то.

Я всегда побеждаю для себя и для клубов, которые представляю, я побеждаю для себя и тех, кто любит меня. Самая большая цель в карьере – выигрывать национальные и международные титулы для клубов, которые я представляю, и национальной сборной моей страны. Самая большая цель в карьере – быть хорошим примером для всех, кто хочет стать профессиональным футболистом. Самая большая цель в карьере – оставить свое имя золотыми буквами в истории мирового футбола.

В заключении скажу, что мое внимание уже сосредоточено на следующей игре Манчестер Юнайтед и на всем, чего вместе с моими товарищами по команде и нашими болельщиками мы еще можем достичь в этом сезоне. Все остальное? Остальные только остальные", – написал Криштиану в Instagram .