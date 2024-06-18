"Роналду был мегазвездой Португалии на протяжении последних 20 лет. Никто не забивал так, как он. Но у них не только Криштиану и Бруну, но и Рафаэл Леау, Бернарду Силва...

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У Португалии очень хорошие игроки – как в атаке, так и в обороне. Мы увидим это, когда выйдем на поле. Все знают о качествах Криштиану. Если у него будет свободное пространство в штрафной, он забьет. Ему нельзя давать ни сантиметра. Мы должны внимательно играть с ним, поскольку он опасен", – цитирует Томаша Соучека Abola.

Напомним, Чехия стартует на Евро-2024 18 июня в матче против Португалии. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Португалия – Чехия: анонс матча Евро-2024