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ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ Новости ЧМ 2018

Роналду не забил в плей-офф чемпионатов мира ни разу за 514 минут

30 июня 23:49 20 Читати українською
Роналду не забил в плей-офф чемпионатов мира ни разу за 514 минут
Криштиану Роналду / FIFA

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не может прервать свою голевую засуху в матчах плей-офф чемпионатов мира.

Нападающий сборной Аргентины не смог видзначтись в ворота сборной Уругвая в матче 1/8 финала Мундиаля в России. Таким образом, безголевая засуха португальца в матчах плей-офф чемпионатов мира насчитывает уже 514 минут.

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Отметим, Мундиаль в России был для Роналду четвертым в карьере. Криштиану также играл на чемпионатах мира в Бразилии (2014), ЮАР (2010) и Германии (2006).

Уругвай – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, сегодня сборная Португалии проиграла матч 1/8 финала ЧМ Уругвая (1:2) и вылетела из турнира.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
2 : 1
Португалия
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Теги
ЧМ 2018 Уругвай - Португалия Португалия Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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