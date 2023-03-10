Вчера (9 марта) команда Криша минимально проиграла битву за лидерство на поле Аль-Иттихада. Роналду второй раз подряд ушел с поля без результативных действий. Фанаты соперника начали издеваться над 38-летним португальцем, скандируя "Месси, Месси!". Звезда Аль-Насра в ответ мог лишь жестами приказывать "закрыть рот".

Ronaldo’s reaction to the fans chanting Lionel Messi’s name



pic.twitter.com/V3hJRXkcC7 — Barça Spaces (@BarcaSpaces) March 10, 2023

Истерика продолжилась и после финального свистка. По дороге в подтрибунку Роналду швырнул свою капитанскую повязку, а затем разъяренно пнул бутылку, которая попалась под ногами. Стадион сопровождал ветерана унизительным гулом.

The entire stadium chanting Messi’s name. It’s kind of sad, even in Saudi Arabia Ronaldo cannot escape his shadow. pic.twitter.com/Svtoxcka3m — MC (@CrewsMat10) March 9, 2023

Напомним, Роналду расторг контракт с МЮ в конце декабря и присоединился к Аль-Насру. По неофициальной информации, зарплата форварда составляет 200 млн долларов в год, поэтому приходится терпеть посредственный уровень футбола и провокации фанатов.

Роналду не помог: Аль-Наср проиграл битву за лидерство в Саудовской Аравии