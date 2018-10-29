"Роналду не такой ублюдок, чтобы кого-то насиловать": итальянский порноактер отреагировал на обвинения португальца

Итальянский актер фильма для взрослых Рокко Сиффреди отреагировал на обвинения в адрес форварда Ювентуса Криштиану Роналду в изнасиловании жительницы США Кэтрин Майорги.

"Я не верю историям, когда девушки говорят, что их изнасиловал кто-то очень знаменитый. Не думаю, что Роналду – монстр. Он не такой ублюдок, чтобы кого-то насиловать.

Демарш Мессі, секс-скандал Роналду, дивна "відмазка" Облака: чому зірки футболу не грають за свої національні збірні

Криштиану любит жизнь, и ему нравится получать от неё удовольствие. Он не такой, каким его пытаются выставить, выдвигая обвинения в изнасиловании", – цитирует Сиффреди Mundo Deportivo.

Напомним, Криштиану Роналду обвиняется в изнасиловании 34-летней жительницы США Кэтрин Майорги. Инцидент якобы произошел в 2009 году.

Секс-скандал Роналду: к адвокату Майорги обратились еще 3 женщины, которых португалец якобы изнасиловал