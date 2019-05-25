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Роналду не сыграет в последнем туре Серии А – португалец установил личный антирекорд за последние 10 лет

25 мая 17:13 271 Читати українською
Роналду не сыграет в последнем туре Серии А – португалец установил личный антирекорд за последние 10 лет
Криштиану Роналду / Соцсети

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал, что Роналду не сыграет в последнем туре Серии А против Сампдории.

 

"Роналду пропустит игру, ведь ему необходимо отдохнуть перед отправлением в расположение сборной Португалии. Мы решили, что будет лучше, если сыграют другие футболисты", – передает слова Аллегри Football Italia.

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Таким образом португальский нападающий закончил чемпионат Италии с 21 голом в активе, кроме того 34-летний футболист отдал 7 результативных передач.

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Однако, этот сезон стал для Роналду худшим за последние 10 лет по количеству голов в чемпионате. В сезоне 2008/09 португалец, выступая на Манчестер Юнайтед, забил 18 голов.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Криштиану Роналду Криштиану Роналду Сампдория - Ювентус
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