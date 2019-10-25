toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Роналду не сыграет в матче против Лечче Шахова – Сарри объяснил отсутствие звездного португальца

20:22 14 Читати українською
Роналду не сыграет в матче против Лечче Шахова – Сарри объяснил отсутствие звездного португальца
Криштиану Роналду / Reuters

Ювентусу придется обходиться без нападающего Криштиану Роналду в матче 9 тура Серии А против Лечче.

 

Главный тренер туринцев Маурицио Сарри оставил звездного португальца вне заявки на игру против новичка.

Ювентус составил звездный шорт-лист из потенциальных трансферов на 2020 год

"Должен быть тяжелый матч против команды, которая всегда играет в свой футбол, даже когда испытывает проблемы. По сравнению с прошлой игрой мы будем вносить некоторые изменения в зависимости от состояния игроков. После каждого матча я разговариваю с Роналду о его самочувствии. Ему понадобится отдых", – аргументировал свое решение Сарри в комментарии официальному сайту Ювентуса.

Напомним, матч Лечче – Ювентус состоится завтра (26 октября) в 16:00. В составе хозяев выступает хавбек сборной Украины Евгений Шахов.

Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Лечче - Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
46
мин
Майнц
21:30
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук