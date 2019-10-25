Роналду не сыграет в матче против Лечче Шахова – Сарри объяснил отсутствие звездного португальца

Ювентусу придется обходиться без нападающего Криштиану Роналду в матче 9 тура Серии А против Лечче.

Главный тренер туринцев Маурицио Сарри оставил звездного португальца вне заявки на игру против новичка.

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"Должен быть тяжелый матч против команды, которая всегда играет в свой футбол, даже когда испытывает проблемы. По сравнению с прошлой игрой мы будем вносить некоторые изменения в зависимости от состояния игроков. После каждого матча я разговариваю с Роналду о его самочувствии. Ему понадобится отдых", – аргументировал свое решение Сарри в комментарии официальному сайту Ювентуса.

Напомним, матч Лечче – Ювентус состоится завтра (26 октября) в 16:00. В составе хозяев выступает хавбек сборной Украины Евгений Шахов.

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