Лидер Ювентуса Криштиану Роналду может не сыграть сразу в двух стартовых турах Лиги чемпионов.

Как известно, Криштиану Роналду подхватил COVID-19 в лагере сборной Португалии и уже изолирован от команды – его самочувствие в норме. Португалец точно пропустит матч против Швеции в рамках Лиги наций.

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Что касается Лиги чемпионов, то, как сообщает Goal, согласно протоколу УЕФА, игрок должен сдать отрицательный тест за 7 дней до матча. Также, чтобы инфицированый игрок мог получить допуск к поединку, документы о состоянии его здоровья и результаты тестов должны быть направлены в консультативную группу УЕФА.

Соответственно, Роналду не сможет принять участие в матче с Динамо, который состоится 20 октября. Также под вопросом его появление в поединке против Барселоны, который запланирован на 28 октября – Криштиану должен получить отрицательный результат теста до 21-го.

Напомним, Ювентус в группе ЛЧ сыграет с Барселоной, Динамо и Ференцварошем.

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