Очередной тест звездного форварда Ювентуса на коронавирус оказался положительным, утверждает Marca.

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Таким образом, участие Роналду в ближайших матчах исключено. Протокол УЕФА требует наличие отрицательного теста минимум за неделю до игры, а матч Ювентуса против Барселоны в рамках 2 тура Лиги чемпионов состоится уже через шесть дней – 28 октября. Перед этим туринцы сыграют с Вероной в Серии А.

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов Ювентус победил Динамо со счетом 2:0, а Барселона разбила Ференцварош (5:1).

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