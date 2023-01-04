Криштиану Роналду должен отбыть двухматчевую дисквалификацию за то, что выбил телефон из рук болельщика Эвертона.

В апреле 2022 года после матча Эвертон – Манчестер Юнайтед раздосадованный поражением своей команды Роналду выбил из рук болельщика Эвертона телефон. По итогам этого инцидента футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Роналду и оштрафовала его на 50 тысяч фунтов стерлингов.

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В связи с этим Криштиану вынужден отбыть два матча дисквалификации на национальном уровне с любым клубом. Таким образом, португалец не сможет помочь Аль-Насру в двух первых матчах своей команды в 2023 году. Об этом информирует Daily Mail.

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