Звездный португалец вряд ли сменит клуб в это межсезонье.

Манчестер Юнайтед определился с будущим Роналдом. Клуб хочет сохранить Криштиану и не вступал ни в какие переговоры по его трансферу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Как руководство клуба, так и новый тренер Эрик Тэн Хаг рассчитывают на португальца в следующем сезоне. Форвард не предназначен для продажи. МЮ надеется, что сам Роналду не будет форсировать трансфер.

В прошлом сезоне звездный нападающий отыграл 39 поединков в футболке "красных дьяволов", забив 24 мяча и отдав три результативных передачи.

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