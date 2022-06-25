Автор FourFourTwo Роб Кларк откровенно называет себя болельщиком манкунианцев с 40-летним стажем. Почти столько же он пишет о "Красных дьяволах". В своем очередном материале журналист попробовал оценить игроков Манчестер Юнайтед за всю историю. В рейтинг попали 50 игроков. Смотрите весь список по этой ссылке.

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Интересно, что Криштиану Роналду не нашлось места даже в первой десятке. Португалец расположился на 12-й строчке. "Лучший игрок, игравший за Юнайтед. Единственная причина, почему он не оказался выше, заключается в том, что большая часть его лучших лет прошла в другом клубе", – пишет Роб Кларк.

Первая десятка рейтинга FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Райан Гиггз

2. Бобби Чарльтон

3. Джордж Беcт

4. Брайан Робсон

5. Эрик Кантона

6. Денис Лоу

7. Дункан Эдвардс

8. Петер Шмейхель

9. Уэйн Руни

10. Пол Cкоулз

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