Роналду не попал даже в топ-10 лучших игроков Манчестер Юнайтед за всю историю, – FourFourTwo
Авторитетное британское издание FourFourTwo сформировало список 50 лучших игроков Манчестер Юнайтед.
Автор FourFourTwo Роб Кларк откровенно называет себя болельщиком манкунианцев с 40-летним стажем. Почти столько же он пишет о "Красных дьяволах". В своем очередном материале журналист попробовал оценить игроков Манчестер Юнайтед за всю историю. В рейтинг попали 50 игроков. Смотрите весь список по этой ссылке.
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Интересно, что Криштиану Роналду не нашлось места даже в первой десятке. Португалец расположился на 12-й строчке. "Лучший игрок, игравший за Юнайтед. Единственная причина, почему он не оказался выше, заключается в том, что большая часть его лучших лет прошла в другом клубе", – пишет Роб Кларк.
Первая десятка рейтинга FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Райан Гиггз
2. Бобби Чарльтон
3. Джордж Беcт
4. Брайан Робсон
5. Эрик Кантона
6. Денис Лоу
7. Дункан Эдвардс
8. Петер Шмейхель
9. Уэйн Руни
10. Пол Cкоулз
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