Нападающий МЮ Криштиану Роналду не планирует переходить в Барселону, сообщает AS со ссылкой на окружение 36-летнего португальца.

Роналду может перейти в Барселону – на резонансный трансфер указывают несколько факторов

По слухам, у звездного нападающего есть претензии к руководству Юнайтед и он поручил своему агенту Жорже Мендешу начать поиски нового клуба, если МЮ не попадет в ЛЧ. Издание Sport.es убеждало, что Барса также получит предложение подписать Криштиану.

Действующий контракт Криштиану с Юнайтед рассчитан до лета 2023-го. В нынешнем сезоне АПЛ Роналду провел 16 матчей, в которых отличился 8-ю голами и тремя ассистами.

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