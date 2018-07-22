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Роналду не поедет с Ювентусом в США на Международный кубок чемпионов

22:36 43 Читати українською
Роналду не поедет с Ювентусом в США на Международный кубок чемпионов
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Новый форвард Ювентуса Криштиану Роналду не попал в заявку Массимилиано Аллегри на Международный кубок чемпионов.

Ювентус на своем официальном сайте опубликовал заявку на Международный кубок чемпионов. В списке отсутствует нападающий Криштиану Роналду, который присоединился к "старой синьоре" этим летом, перейдя из мадридского Реала.

Роналду рассказал о своей главной цели в Ювентусе

В Турине португалец будет зарабатывать 30 миллионов евро в год, а Куадрадо уже уступил 7 номером для порутгальця.

Заявка Ювентуса: Щенсны, где Шильйо, Кьеллини, Бенатия, Пьянич, Хедира, Маркизио, Алекс Сандро, Кальдара, Барцальи, Перин, Жоау Канселу, Пинсольйо, Эмре Джан, ругань, Беруатто Дель Фаверо, Бернардески, Фернандес, Мацек, Кастанос, Клеменца, Перейра да Силва, Бельтраме, Фавилли, Ди Пардо, Фаджоли.

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Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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