Роналду не поедет с Ювентусом в США на Международный кубок чемпионов

Новый форвард Ювентуса Криштиану Роналду не попал в заявку Массимилиано Аллегри на Международный кубок чемпионов.

Ювентус на своем официальном сайте опубликовал заявку на Международный кубок чемпионов. В списке отсутствует нападающий Криштиану Роналду, который присоединился к "старой синьоре" этим летом, перейдя из мадридского Реала.

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В Турине португалец будет зарабатывать 30 миллионов евро в год, а Куадрадо уже уступил 7 номером для порутгальця.

Заявка Ювентуса: Щенсны, где Шильйо, Кьеллини, Бенатия, Пьянич, Хедира, Маркизио, Алекс Сандро, Кальдара, Барцальи, Перин, Жоау Канселу, Пинсольйо, Эмре Джан, ругань, Беруатто Дель Фаверо, Бернардески, Фернандес, Мацек, Кастанос, Клеменца, Перейра да Силва, Бельтраме, Фавилли, Ди Пардо, Фаджоли.

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