Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду не собирается останавливаться после успешного трансфера Жоау Феликса из Челси. Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, португалец призвал руководство клуба подписать еще одного игрока лондонцев – левого защитника Марка Кукурелью.

Неожиданный поворот в трансфере Феликса – Челси получил предложение в более 50 млн евро

Напомним, Аль-Наср согласовал переход Феликса за 30 миллионов евро. Сообщалось, что сумма может вырасти до 50 миллионов благодаря бонусам и прописанной в контракте доле от будущей перепродажи.

Кукурелья, который присоединился к Челси из Брайтона в 2022 году, стал ключевым игроком лондонцев на левом фланге. В прошлом сезоне он провел 54 матча во всех турнирах, включая 36 поединков в АПЛ.

Испанец имеет действующий контракт с клубом до июня 2028 года, и Челси не имеет никакого давления продавать своего любимца. Новый тренер Энцо Мареска возлагает на Кукурелью большие надежды, поэтому вероятность трансфера пока минимальна.

Скорее всего, Роналду придется удовлетвориться только переходом Жоау Феликса, который уже в ближайшее время станет игроком Аль-Насра после прохождения медосмотра. Впрочем, учитывая финансовую мощь саудовского клуба, нужно ожидать развития ситуации.

Контракт Кукурельи с Челси действует до 2028 года.

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