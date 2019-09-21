"Роналду не хотели видеть в Реале", – громкое заявление экс-президента мадридцев Кальдерона

Бывший президент Реала Рамон Кальдерон отметил, что переход нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб десять лет назад был его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.

"Думаю, мне не нужно каждый раз повторять, что именно я привел Роналду в Реал! Мне неприятно слышать, когда нынешний президент клуба публично заявляет, что Роналду – лучше его приобретения. Это мелочно – приписывать себе заслуги других.

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Когда Перес вступил в должность, он не хотел видеть Роналду в команде. Он пытался разорвать подписанное нами ранее соглашение, и Криштиану знал об этом. Сделка могла быть сорвана", – приводит слова Кальдерона A Bola.

Напомним, Рамон Кальдерон был президентом мадридского Реала с 2 июля 2006 по 16 января 2009 года.

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