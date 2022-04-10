Англичанин удерживает трансферный рекорд для защитников. Летом 2019 года Манчестер Юнайтед заплатил за Харри Магуайра Лестеру 87 миллионов евро. Однако англичанин до сих пор не смог выйти на уровень игры, которого от него ожидают. Футболиста из-за этого беспощадно критикуют. Даже коллеги.

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"Ребята, вы представляете? Вы – Криштиану Роналду, один из лучших игроков всех времен, 21 века. А ваш капитан – Харри Магуайр. Он называет его капитаном. Я не шучу по поводу Магуайра, отдайте Криштиану повязку", – сказал Дэвис во время эфира в Twitch.

Следует заметить, что в нынешнем сезоне 29-летний англичанин сыграл за Манчестер Юнайтед 33 матча, в которых забил два гола. В то же время манкунианцы проваливают сезон, занимая седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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