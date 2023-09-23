"Говорят, что с Роналду покончено… Но это неправда. Я буду продолжать играть, пока мои ноги не скажут: "Криштиану, хватит с нас".

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У меня все еще есть много. Я все еще люблю футбол и забивать голы. Я все еще люблю побеждать. Они говорят, что я закончил, но я все еще доказываю, что это неправда", – цитирует 38-летнего Роналду инсайдер Фабрицио Романо.

Добавим, что именно португалец сейчас лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии – 9 голов и 4 ассиста в 6 матчах. Контракт Роналду с Аль-Насром рассчитан до лета 2025, когда ветерану будет уже 40.

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