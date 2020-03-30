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Роналду назвал три важнейшие вещи на карантине – португалец подтвердил свои слова фотофактом

18:05 82 Читати українською
Роналду назвал три важнейшие вещи на карантине – португалец подтвердил свои слова фотофактом
Криштиану Роналду с семьей / Фото из открытых источников

Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду призвал своих фанатов пересмотреть свою систему ценностей.

"В нынешней тяжелый для всего мира момент давайте будем благодарны за то, что действительно имеет значение: здоровье, семья, близкие.

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Оставайтесь дома. Давайте поможем всем работникам здравоохранения, которые борются за спасение жизней", – написал Роналду в instagram.

Напомним, у 35-летнего форварда туринцев четверо детей. Сейчас Криштиану на родине ухаживает за своей матерью, у которой недавно случился инсульт.

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Теги
коронавирус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия
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