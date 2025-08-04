Криштиану Роналду взял на себя руководство клубом, заявив о своей цели – сделать Аль-Наср чемпионом Саудовской Аравии. Его клуб уже усилился Жоау Феликсом, а также двумя местными игроками – Аль-Джабером и Аль-Шарари. Но для титула этого будет недостаточно.

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Как информирует Marca, КР7 потребовал, чтобы Аль-Наср подписал Мейсона Гринвуда, вместе с которым он ранее выступал за Манчестер Юнайтед.

Гринвуд уже был целью саудовских клубов прошлым летом, но его желание преуспеть в Европе заставило его отклонить предложение. Англичанин провел впечатляющий сезон в Марселе: он забил 21 гол и оформил 5 ассистов в 34 матчах команды, благодаря чему заставил обратить на себя внимание миланского Интера.

Как и год назад, Гринвуду снова придется решить, принимать ли предложение от саудовского клуба, на этот раз с одобрения Криштиану Роналду.

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