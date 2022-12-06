Роналду навлек гнев тренера сборной Португалии: "Мне это совсем не понравилось"
Наставник португальцев Фернанду Сантуш разочарован, что поведение Криштиану Роналду создает лишние скандалы вокруг команды.
Очередные неприятности случились в последнем матче группового этапа ЧМ против Южной Кореи (1:2). Роналду набросился на соперника из-за просьбы двигаться быстрее во время замены, а затем Криш с недовольной гримасой сидел на скамейке запасных.
Роналду разозлился после своей ранней замены в матче против Кореи: "Я сказал ему заткнуться"
"Видел ли я эти изображения? Да, мне это не понравилось, совсем нет. Мне это действительно не понравилось. Но отныне в этом вопросе все кончено. Такие вопросы решаются за закрытой дверью. Все улажено. В этом вопросе пауза, и теперь все сосредоточены на матче 1/8 финала против Швейцарии
Остаётся ли Роналду нашим капитаном? Я решаю, кто будет капитаном, только когда доберусь до стадиона. Я еще не знаю, каким будет состав. Я так всегда делал и всегда буду делать, и в этой игре будет то же самое. Все остальные темы решены. Мы исправили это внутри команды, все", – цитирует Сантуша The Guardian.