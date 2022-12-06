Очередные неприятности случились в последнем матче группового этапа ЧМ против Южной Кореи (1:2). Роналду набросился на соперника из-за просьбы двигаться быстрее во время замены, а затем Криш с недовольной гримасой сидел на скамейке запасных.

Роналду разозлился после своей ранней замены в матче против Кореи: "Я сказал ему заткнуться"

"Видел ли я эти изображения? Да, мне это не понравилось, совсем нет. Мне это действительно не понравилось. Но отныне в этом вопросе все кончено. Такие вопросы решаются за закрытой дверью. Все улажено. В этом вопросе пауза, и теперь все сосредоточены на матче 1/8 финала против Швейцарии

Остаётся ли Роналду нашим капитаном? Я решаю, кто будет капитаном, только когда доберусь до стадиона. Я еще не знаю, каким будет состав. Я так всегда делал и всегда буду делать, и в этой игре будет то же самое. Все остальные темы решены. Мы исправили это внутри команды, все", – цитирует Сантуша The Guardian.

Португалия – Швейцария: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2022