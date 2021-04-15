Чемпион мира 2006 года Лука Тони считает, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду уделяет слишком много внимания личным достижениям.

"Он очень важен для Ювентуса. Роналду – лучший бомбардир, очень много забивает.

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Впрочем, меня не впечатляет его отношение к команде. Я вспоминаю времена своей карьеры. Я был очень эгоистичным, но даже если не забивал, то оставался на поле, чтобы праздновать победы вместе с партнерами. Свои личные разочарования я держал при себе", – приводит слова Тони Football Italia.

Напомним, именитый нападающий дважды забивал Украине в четвертьфинале (3:0) чемпионата мира 2006 года, который завершился победой сборной Италии.

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