Роналду нарвался на критику Тони – обидчик Украины не позволял себе такого эгоизма
Чемпион мира 2006 года Лука Тони считает, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду уделяет слишком много внимания личным достижениям.
"Он очень важен для Ювентуса. Роналду – лучший бомбардир, очень много забивает.
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Впрочем, меня не впечатляет его отношение к команде. Я вспоминаю времена своей карьеры. Я был очень эгоистичным, но даже если не забивал, то оставался на поле, чтобы праздновать победы вместе с партнерами. Свои личные разочарования я держал при себе", – приводит слова Тони Football Italia.
Напомним, именитый нападающий дважды забивал Украине в четвертьфинале (3:0) чемпионата мира 2006 года, который завершился победой сборной Италии.