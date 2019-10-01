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Роналду намекнул, когда может завершить карьеру

12:58 152 Читати українською
Роналду намекнул, когда может завершить карьеру
Криштиану Роналду / Reuters

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее и отметил, сколько еще собирается играть.

"Я все еще люблю футбол. Мне все еще нравится доставлять удовольствие фанатам, и я люблю фанатов Криштиану-футболиста. Мой возраст не важен, дело в психологии. Но за последние пять лет мне начал все больше нравиться процесс познания мира за пределами футболу. Так что кто знает, что произойдет через год или два.

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Я не хочу повторять ни за кем. Нужно быть собой всегда. Но можно брать пример с других спортсменов, например, из Формулы-1, НБА, гольфа, UFC, или еще откуда угодно. Меня мотивируют работать над собой и президенты крупных компаний.

Нужно верить в себя. В футболе я все контролирую, и знаю, на что я способен. В бизнесе все сложнее. Ты зависишь от других людей, но у меня есть хорошая команда. Хотя это будет трудная задача. Я всегда хочу быть номером один. И я достигну этого", – цитирует Роналду SPORTbible.

Отметим, что в сезоне 2019/20 Роналду провел за Ювентус 6 матчей, записав в свой актив 3 гола и 1 ассист.

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Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Португалия Португалия
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