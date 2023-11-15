Криштиану Роналду готов продлить контракт с Аль-Насром до 2027 года.

Саудовский Аль-Наср и Криштиану Роналду начали переговоры о продлении соглашения ещё на два сезона. Если сторонам удастся договориться, португальский форвард подпишет новое соглашение до января 2027 года. Об этом информирует инсайдер Али Аль-Харби.

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Действующий контракт Роналду с Аль-Насром рассчитан до июня 2025 года. Сообщается, что Криштиану хотел бы сыграть на ЧМ-2026 в составе сборной Португалии в статусе игрока саудовской команды.

В сезоне 2023/24 Роналду сыграл за Аль-Наср 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей.

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