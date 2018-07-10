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Роналду на пути в Италию – португалец начал сотрудничество с местной донорской организацией

13:51 82 Читати українською
Роналду на пути в Италию – португалец начал сотрудничество с местной донорской организацией
Криштиану Роналду / Getty Images

Португальский форвард Криштиану Роналду дал лишний повод говорить о своем близком трансфере в туринский Ювентус. Нападающий будет сотрудничать с итальянской донорской организацией AVIS.

Звездный португалец подписал контракт с Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) – донорской организацией из Италии, сообщает Marca.

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В рамках соглашения фотографии с Роналду будут использоваться на плакатах с призывами сдать кровь. Вскоре AVIS представит ролик, в котором форвард расскажет о важности донорства.

Начало сотрудничества 33-летнего нападающего с итальянской неправительственной организацией, по мнению издания, является очередным подтверждением будущего трансфера Роналду в Ювентус. Ранее появилась информация, что Роналду согласился объявить о своем уходе из Реала. Такое требование выдвинул президент "сливочных" Флорентино Перес.

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