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"Роналду может вернуться в Реал", – Фонте назвал причину потенциального камбэка португальца

06:00 5 Читати українською
"Роналду может вернуться в Реал", – Фонте назвал причину потенциального камбэка португальца
Криштиану Роналду и Жозе Фонте / Фото Reuters

Португальский защитник Лилля Жозе Фонте убежден, что хорошо знает своего соотечественника Криштиану Роналду.

"Я знаю, что он любит Мадрид, это точно. Очевидно, что Роналду любит Реал, это один из крупнейших клубов мира, если не самый.

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У него там много друзей, он оставил дверь открытой. Поэтому я не удивлюсь, если он вернется в Реал", – цитирует Фонте talkSPORT.

Напомним, летом 2018-го Криштиану перебрался из Реала в Ювентус за около 100 млн евро.

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Теги
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