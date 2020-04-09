"Роналду может вернуться в Реал", – Фонте назвал причину потенциального камбэка португальца

Испания — 8 апр 167
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"Страшніше за інфаркт": президент іспанського клубу переміг коронавірус, а його футбольний рятівник має великі проблеми
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Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою ЄвропиГермания — 8 апр 220
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"Після 18:00 вихід на вулицю заборонено". Українець на Кіпрі про особливу мотивацію, ПАОК і барбекю з Худоб'якомИнтервью — 8 апр 241
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ФИФА приняла официальное решение о трансферных окнах и контрактах игроков в условиях коронавирусаМир — 7 апр 353
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Операция-2021: Реал откладывает топ-трансфер и игнорирует Роналду, или Нотка позитива для Флорентино ПересаИспания — 7 апр 412