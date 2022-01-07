Звезда "красных дьяволов" Криштиану Роналду будет размышлять над уходом из клуба. Это может произойти из-за тренера.

36-летний португалец может покинуть МЮ уже летом, не доработав рассчитанный до 2023 года контракт, сообщает The Daily Star .

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На такое решение повлияет новый тренер. Соглашение Рангника завершится летом, а клуб будет искать замену. Если он не устроит Криштиану, то футболист будет серьезно рассматривать вариант с уходом. Источник также утверждает, что Роналду выступает против назначения Ральфа наставником на постоянной основе.

К слову, звездный португалец вернулся на Туманный Альбион только летом. В этом сезоне за МЮ он провел 22 матча, в которых отличился 14-ю голами и 3-мя ассистами.