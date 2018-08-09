toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Роналду может сыграть за Реал в начале следующего сезона в Кубке Сантьяго Бернабеу

12:31 193 Читати українською
Роналду может сыграть за Реал в начале следующего сезона в Кубке Сантьяго Бернабеу
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Экс-звезда Реала Криштиану Роналду может вернуться на Сантьяго Бернабеу через год.

Недавно Роналду перешел в туринский Ювентус после 9 фантастических лет в Реале, но у португальца еще будет возможность сыграть за "сливочных".

Кубок Сантьяго Бернабеу – традиционный турнир, который проводит Реал накануне каждого сезона. Он состоит всего из одного матча. Например, в следующем сезоне соперником "сливочных" будет Милан.

Игрок Фламенго Эвертон: Роналду боялся сесть в запас с приходом в Реал Винисиуса

Кроме того Реал часто приглашает принять участие в турнире бывших звезд команды. К примеру, в 2013 году за мадридцев сыграл Рауль. Также в этом и предыдущем году приглашался и экс-вратарь Реала Икер Касильяс, однако Порту не отпускает голкипера.

В следующем году приглашенной звездой будет Криштиану Роналду из Ювентуса, сообщает Мarca. Поэтому португалец, вероятно, еще сыграет за "сливочных" хотя бы матч.

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Ювентус Ювентус Сантьяго Бернабеу
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
6
мин
Хапоэль Хайфа
19:00
Аталанта
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук