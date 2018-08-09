Роналду может сыграть за Реал в начале следующего сезона в Кубке Сантьяго Бернабеу

Экс-звезда Реала Криштиану Роналду может вернуться на Сантьяго Бернабеу через год.

Недавно Роналду перешел в туринский Ювентус после 9 фантастических лет в Реале, но у португальца еще будет возможность сыграть за "сливочных".

Кубок Сантьяго Бернабеу – традиционный турнир, который проводит Реал накануне каждого сезона. Он состоит всего из одного матча. Например, в следующем сезоне соперником "сливочных" будет Милан.

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Кроме того Реал часто приглашает принять участие в турнире бывших звезд команды. К примеру, в 2013 году за мадридцев сыграл Рауль. Также в этом и предыдущем году приглашался и экс-вратарь Реала Икер Касильяс, однако Порту не отпускает голкипера.

В следующем году приглашенной звездой будет Криштиану Роналду из Ювентуса, сообщает Мarca. Поэтому португалец, вероятно, еще сыграет за "сливочных" хотя бы матч.