Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду раздумывает над тем, чтобы сыграть в обновленном турнире.

Летом в США состоится Клубный чемпионат мира, в котором примут участие 32 команды из разных уголков мира.

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Накануне старта КЧМ откроется трансферное окно в АПЛ на 10 дней (с 1 июня по 10 июня), поэтому Манчестер Сити и Челси, которые участвуют в соревновании, смогут зарегистрировать новых игроков. Этой опцией планирует воспользоваться Криштиану Роналду, об этом сообщает sportbible.

Португалец пребывает в хорошей форме, забив за Аль-Наср 28 голов в 33 матчах во всех турнирах. Его контракт с саудовским клубом завершается летом 2025 года. Криштиану мог бы подписать временное соглашение сроком на один месяц с клубом, который участвует в Клубном чемпионате мира, чтобы возобновить свое легендарное противостояние с Месси на большом турнире.

Ранее была информация, что Роналду может пополнить состав Интер Майами, но Фабрицио Романо опроверг слухи.

Напомним, что в составе Челси находится Михаил Мудрик. Впрочем, украинец не играет сейчас за свою команду из-за проблем с допинг-тестом.

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