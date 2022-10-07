Трансферный менеджер турецкого гранда Эрден Тимур поделился амбициозными планами по поводу 37-летнего португальца.

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"Мы мобилизуем все свои средства для организации этого трансфера века. Зимой или дождемся лета. Мы уже приглашали звезд, которых даже не могли представить рядом с нами. Не надо ограничивать себя какими-то рамками. Мы обратились к очень влиятельным людям, которые могут нам помочь, но я пока не буду раскрывать их имена", – цитирует Тимура Fotomac.

Напомним, летом Галатасарай подписал ряд именитых игроков – Мертенс, Оливейра, Мата, Икарди, Дюбуа, Торрейра. Правда, "львы" в этом сезоне вообще не выступают в еврокубках, а Роналду хочет покинуть МЮ именно из-за отсутствия Лиги чемпионов.

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