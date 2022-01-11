Звезда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, будущее которого на Олд Траффорд окутано сомнениями, получит шанс перебраться во Францию.

Парижане находятся в поисках замены Килиану Мбаппе, который очень близок к переходу в Реал. Le 10 Sport утверждает, что одним из вариантов стал Роналду.

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Звездный португалец не слишком доволен положением в Манчестер Юнайтед и якобы попросил своего агента Жорже Мендеша на всякий случай подыскать ему новый клуб. ПСЖ готов приютить Криштиану, если тот действительно изъявит желание уйти из Олд Траффорд.

Если трансфер состоится, то столичный гранд сформирует галактический дуэт Месси-Роналду. Игроки на двоих имеют 12 "Золотых мячей".

В этом сезоне 36-летний Криштиану провел за "красных дьяволов" 22 матча, забил 14 мячей и отдал 3 ассиста. Его контракт с МЮ рассчитан до лета 2023 года.

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