Криштиану Роналду все еще сохраняет шансы на переход в Манчестер Юнайтед, информирует Calciomercato.

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В Турине готовы принять любое решение португальца, а потому Юве не будет настаивать ни на уходе, ни на сохранении клубной прописки. Сейчас у Криштиану остался всего год контракта со "Старой синьорой", а источник заявляет, что МЮ – один из наиболее вероятных вариантов продолжения его карьеры.

Интересно, что такое развитие событий может повлиять на будущее Поля Погба в Англии. Сейчас француз не горит желанием продолжать сотрудничество с "красными дьяволами", а в случае прихода Криштиану вообще может вернуться в Ювентус.

Заметим, Роналду стал настоящей суперзвездой именно в Манчестер Юнайтед, где выступал с 2003 по 2009 годы. Погба же феерил в Ювентусе с 2012 по 2016-й. Контракты обоих лидеров с нынешними клубами завершаются следующим летом.

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