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Роналду может покинуть Ювентус – агент португальца уже начал переговоры с другим топ-клубом

16:43 - Читати українською
Роналду может покинуть Ювентус – агент португальца уже начал переговоры с другим топ-клубом
Криштиану Роналду / Getty Images

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду, похоже, ищет новые варианты продолжения карьеры

Португальский форвард может продолжить свою карьеру в ПСЖ, сообщает Footmercato со ссылкой на собственные источники.

Роналду хотел перейти в ПСЖ – состоялся серьезный разговор с руководством Ювентуса

Агент португальца Жорже Мендеш уже провел переговоры со спортивным директором парижан Леонардо. Отмечается, что диалог должен продолжиться во время "турнира восьми" Лиги чемпионов в Португалии. Ранее сообщалось, что Криштиану хотел бы попробовать себя в трио вместе с Неймаром и Мбаппе.

Напомним, форвард Ювентуса провел за "старую синьору" 46 матчей в прошлом сезоне во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и 7 ассистами. Также Роналду стал чемпионом Италии второй раз подряд.

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Криштиану Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия ПСЖ ПСЖ Жорже Мендеш
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